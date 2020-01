Marcelo pede Eurodeputados fora da "torre de marfim" e um Governo "concretizador"

© Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República/Lusa

Por Carolina Rico com Lusa 01 Janeiro, 2020 • 12:57

Na sua mensagem de Ano Novo a partir do Corvo, nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa começou por desejar a todos os portugueses um bom ano, com um "abraço caloroso" - "2020 será ano de começo de um novo ciclo (...) que tem de ser de esperança, mais do que descrença e desilusão".

O Presidente da República pediu um Governo se mantenha "forte, concretizador e dialogante para responder à vontade popular queescolheu continuar o mesmo caminho sem maioria absoluta".

Também é preciso uma oposição "forte e alternativa", assim como e diálogo entre partidos, destacou o chefe de Estado.

Aos eurodeputados eleitos em maio, Marcelo pede que "saiam das suas torres de marfim para se aproximar dos europeus".

No panorama nacional, Marcelo Rebelo de Sousa apela à aposta no crescimento, no emprego e no combate às alterações climáticas. "Concentremo-nos na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento, convertendo a esperança em realidade", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu pediu uma "mobilização cívica" para que "com esse crescimento" seja possível enfrentar "chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde, carências na habitação, urgências para com cuidadores informais e sem-abrigo". Não basta esperar, é preciso trabalhar, notou.

Portugal precisa ainda de uma "justiça respeitada, porque atempada e eficaz no combate à ilegalidade e corrupção", de mais apoio para as forças de segurança, de uma "comunicação social resistente à crise económica que a vai corroendo" e um poder local "penhor de maior coesão social, descentralizando com determinação e sensatez".

No resto do mundo, urge a "superação de ameaças das guerras comerciais em grandes potências", o respeito de direitos humanos, o fim dos conflitos armados, o apoio aos refugiados e o combate à miséria, além do combate às alterações climáticas, uma causa várias vezes reiterada neste discurso.

Uma mensagem no Corvo

O Presidente da República fez pela primeira vez a sua mensagem de Ano Novo a 1.890 quilómetros de Lisboa, a partir do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, onde festejou a passagem de ano.

Marcelo chegou à ilha, apesar das previsões de mau tempo, com chuva e vento, na terça-feira à tarde e fez o "reveillon" com a população da ilha, acompanhado pelo presidente do Governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

E a ideia de passar o fim de ano, segundo revelou, foi do ex-ministro e antigo presidente da Assembleia da República do PS Jaime Gama, um açoriano.

Eleito em 24 de janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de março e fez a sua primeira mensagem aos portugueses, através da televisão, em 1 de janeiro de 2017. Esta foi a sua quarta mensagem de Ano Novo como Presidente, depois dos elogios e avisos de 2017, de ter pedido prudência em 2018 e "bom senso" em 2019.

Na sua primeira mensagem de Ano Novo, em 1 de janeiro de 2017, com o Governo minoritário do PS, e o apoio da esquerda, há pouco mais de um ano em funções, Rebelo de Sousa descreveu 2016 como o ano da "gestão imediata", em que foram dados "pequenos passos" e desejou que o ano tivesse mais "crescimento económico".

Um ano depois, fez um "balanço positivo" de 2017, mas lamentou o crescimento económico "tardio e insuficiente", os cortes de financiamento em "domínios sociais", a dívida pública "muito elevada" e a justiça lenta.

O ano de 2017 foi marcado pelos grandes incêndios florestais, em junho e outubro, que fizeram mais de 100 mortos, centenas de feridos e milhões de euros de prejuízos, no interior do país.

Foram acontecimentos que puseram o Presidente a visitar a zonas atingidas, pressionando a resolução dos problemas das famílias afetadas, o que o levou a dizer, no primeiro dia de 2018, que aquele tinha sido um ano "estranho e contraditório", "povoado de reconfortantes alegrias e de profundas tristezas".

"O passado bem recente serve para apelar a que, no que falhou em 2017, se demonstre o mesmo empenho revelado no que nele conheceu êxito. Exigindo a coragem de reinventarmos o futuro", afirmou.

Em 2019, ano de três eleições (regionais na Madeira, europeias e legislativas), o Presidente apelou ao exercício do voto e considerou fundamental bom senso nessas campanhas, advertindo que radicalismos, arrogâncias e promessas impossíveis destroem a democracia.