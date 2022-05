Prolongada situação de alerta até dia 31 de maio. Aprovadas alterações às taxas moderadoras

Por TSF 05 Maio, 2022 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, uma alteração ao regime de taxas moderadoras que dispensa da cobrança de taxa moderadora as situações de consultas subsequentes em hospital.

"No contexto da nova lei de bases da saúde, aprovada em 2019, tem vindo a ser realizado um processo de progressivo alargamento das situações de despensa de pagamento das taxas moderadoras, garantindo que as mesmas são aplicadas para orientar fluxos de utentes e para manter o que se designa como controlo do risco moral, ou seja, a utilização indevida de serviços. Evoluímos através de vários momentos em que fomos dispensando as taxas moderadoras: exames prescritos nos cuidados de saúde primários e agora chegamos ao momento da última fase. A partir de junho apenas serão cobradas taxas moderadoras quando há utilização de serviços de urgência que não é referenciada pela Linha SNS24 ou cuidados de saúde primários", anunciou Marta Temido.

O Conselho de Ministros discutiu também na generalidade um decreto-lei para revisão de preços nas obras públicas.

"Estamos a viver uma situação excecional relativamente à inflação, com um crescimento muito acentuado de várias matérias-primas, que coloca uma pressão nas empreitadas públicas e, por isso, tivemos a necessidade de criar um regime excecional para revisão dos preços nestes contratos para garantir que não temos nenhum colapso no investimento público", afirmou Pedro Nuno Santos, sublinhando que agora vão ser consultados os setores da construção, as regiões autónomas e a Associação Nacional dos Municípios.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou aos jornalistas que Portugal está a assistir a um aumento da transmissão da Covid-19, mas recordou que "não é totalmente inesperado". "Sabíamos que a circunstância de estarmos com uma doença que permanece em circulação e que tem elevada transmissão nos contextos de maior mobilidade", por isso, o Governo previa que "a aproximação da vida normal iria ter um impacto".

Segundo dados revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, "os casos com a variante Ómicron estão a crescer" e a linhagem BA5 já representa 20% do total de casos nacionais.

Contudo, "a situação mantém-se controlada", segundo Marta Temido.

Os testes à Covid-19 deixaram de ser gratuitos, mas o Governo sublinha que continua a acreditar na testagem como mecanismo de deteção de casos de infeção.

"A alteração da comparticipação dos testes para deteção da Covid-19 decorre da alteração da situação de contexto. A situação epidemiológica é hoje distinta, bem como os meios de que a população dispõe para realização de testes. Os casos suspeitos continuam a ter uma prescrição para realização de um teste. Utilizámos a comparticipação para proteger as pessoas economicamente vulneráveis quando impúnhamos a realização de testes para aceder a espaços", explicou a ministra da Saúde.

A ministra da Saúde refere que, de acordo com o parecer da comissão técnica de vacinação contra a Covid-19, o "momento ótimo" para a administração da quarta dose da vacina para os maiores de 80 anos é antes do início da época de outono-inverno.

Marta Temido reforça que as autoridades de saúde estão "alerta, atentas, preparadas para fazer adaptações que decorram da alteração epidemiológica". "Não posso garantir é que não haja uma alteração de circunstâncias que pode levar a uma reponderação técnica", acrescenta.

Pedro Nuno Santos, questionado sobre como vai funcionar a redução de preços das empreitadas das obras públicas, afirmou que vai haver um método de revisão de preços que pode ser adotado nas relações entre particulares, mas só serve de guião para uma possível revisão de preços entre as duas partes.

"O diploma foi discutido hoje, vai haver consulta e, por isso, não estamos necessariamente na presença da última versão. Um determinado material, como por exemplo o aço, que atinge um peso numa obra de x% e atinge um preço de y% faz com que o responsável pela obra possa apresentar uma proposta à IP. Se as duas partes chegarem a acordo à uma revisão do preço, que permitirá ao empreiteiro receber mais para fazer face ao custo maior que tem", afirmou o ministro das Infraestruturas.

O governante ressalvou que o Governo está consciente dos problemas e trabalha "para desbloquear situações mais complexas".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação esclarece que o Código dos Contratos Públicos "não é alterado" com este diploma, dado que se trata de "um regime excecional e temporário com vigência até ao final do ano" para que "as obras públicas não parem e não haja um empreiteiro privado a financiar uma obra pública".

"É uma revisão do preço mais ajustada à realidade, que não é estranha ao Código dos Contratos Públicos. Precisa é que de ser claramente adaptada", explica, reforçando que se trata de um "conjunto de regras que, de forma mais rápida, altera os preços dos contratos". "Outra alternativa é o bloqueio das obras em curso, o que seria um prejuízo enorme para o país", considera.

*Notícia em atualização