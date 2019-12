Orçamento 2020, esquerda negoceia "até ao último minuto"

Mário Centeno recebe, esta terça-feira, os partidos no Parlamento para apresentação das linhas gerais do Orçamento de Estado para 2020

Até agora nada está garantido, quiseram sublinhar os antigos parceiros de maioria, no momento de ouvir do Governo as linhas gerais do Orçamento para 2020.

O Bloco de Esquerda ainda encontra "dificuldades" nas negociações mas, por várias vezes, o líder parlamentar bloquista referiu que o entendimento pode ser alcançado durante a fase de debate na especialidade.

"Não estamos perante um processo fechado, ainda faltam alguns dias para a entrega do Orçamento e, depois, ainda haverá um processo de especialidade", sublinhou Pedro Filipe Soares que, sem entrar em detalhes, disse aguardar pela abertura do Governo "ou até ao período de apresentação do Orçamento, ou no período de especialidade".

"Até ao último minuto estaremos à espera que possam vir boas notícias", disse o líder parlamentar do BE depois de uma reunião com o Governo que durou cerca de 40 minutos, no Parlamento,

Pela parte do Bloco estão identificadas as prioridades: "Continuidade na reposição de rendimentos, com a política salarial e fiscal a andarem a par para garantir mais rendimentos às pessoas; confirmação no caminho de recuperação de direitos; e assegurar que bens de primeira necessidade, caso da energia, deixam de ser tão onerosos como atualmente. É conhecido também das dificuldades que encontrámos", lembrou Pedro Filipe Soares.

O PCP saiu da reunião com o Governo a dizer que terá de haver "um desfecho" até segunda-feira, data da entrega do documento, condicionando o voto na generalidade à eventual resposta do executivo.

Meia hora depois de ter entrado na sala do Governo, João Oliveira disse que não houve "qualquer resposta concreta" às matérias que o partido identificou como prioritárias.

"Não, não houve qualquer avanço. Terá de haver inevitavelmente alguma resposta às questões que temos colocado, não estávamos à espera que fosse nesta reunião que tivesse um desfecho, mas terá de ser até segunda-feira que o Governo terá de nos dar resposta", disse o líder da bancada comunista.

"Da parte do PCP tem de haver conteúdo concreto que justifique o voto a favor, nos últimos quatro anos não foi diferente. Se o Orçamento do Estado não corresponder a isso, a nossa apreciação terá de ser diferente", afirmou.

O primeiro partido a ser recebido foi o PSD que teve a reunião mais curta, cerca de 20 minutos, tendo Álvaro Oliveira sido muito parco mas explicações. O PSD remete uma análise para quando conhecer a proposta de Orçamento para 2020.

"Foi uma reunião muito curta, só deu mesmo para apresentar o quadro macroeconómico e para perceber que só no dia 16 teremos as medidas do Governo. Nessa altura é que analisaremos o documento e só nessa altura será possível analisarmos o que está em causa e a nossa posição", disse o social-democrata.

Questionado sobre a possibilidade de os deputados do PSD-Madeira "furarem" a disciplina de voto no próximo Orçamento já foi discutida internamente na bancada, Afonso Oliveira respondeu negativamente."Não houve nenhuma discussão nem farei mais nenhum comentário sobre isto", disse.

Partidos remetem cenário macroeconómico para Governo

Até agora, PSD, BE e PCP preferiram não detalhar os dados transmitidos pelo Governo sobre o cenário macroeconómico, remetendo essa tarefa para o executivo. Está prevista uma declaração do Governo, pela voz de Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no final dos encontros desta manhã.

João Oliveira do PCP disse apenas que houve "uma confirmação de elementos gerais" do cenário macroeconómico do documento.

No projeto de plano orçamental entregue em Bruxelas, com base em "políticas inalteradas", o Governo antecipou que o défice fique este ano em 0,1% do PIB, menos uma décima do que o previsto no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril, prevendo para 2020 um saldo orçamental nulo, menos três décimas face ao excedente de 0,3% previsto no Programa de Estabilidade.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.