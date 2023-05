Em plena crise política, PS convoca Comissão Nacional para final de maio

© Vítor Rios/Global Imagens (arquivo)

Um dia depois dos avisos de Marcelo Rebelo de Sousa, em plena crise política, o PS convocou a Comissão Nacional do partido para 27 de maio, no Porto. A notícia foi avançada pelo Observador e confirmada pela TSF junto de fonte dos socialistas.

O PS ainda não reagiu à declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de, inicialmente, ter marcado uma reação logo após o final das palavras do Presidente da República, na quinta-feira à noite.

O Presidente da República assumiu "divergências de fundo" com o Governo socialista, depois de António Costa ter recusado o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

No mesmo momento, Marcelo exigiu "autoridade, capacidade e fiabilidade" ao Governo, lamentando que, no caso Galamba, não tenha sido possível "acertar agulhas", entre Belém e São Bento, como sempre aconteceu no passado: "Foi pena."

A Comissão Nacional do PS é ​​​​​​​o órgão máximo entre congressos do partido e reúne o secretariado e dirigentes socialistas, devendo no encontro do fim de maio debater-se a situação política.

Curiosamente, o Bloco de Esquerda elege a nova liderança no mesmo fim de semana, entre Mariana Mortágua e Pedro Soares, numa convenção marcada para 27 e 28 de maio, em Lisboa. Em julho do ano passado, os socialistas convocaram a comissão nacional para a mesma data do congresso do PSD e acabaram por adiar a reunião por coincidir com os trabalhos social-democratas.