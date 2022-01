"Em política não vale tudo." PSD garante que Rio nunca admitiu regresso da prisão perpétua

© André Luís Alves / Global Imagens (arquivo)

Depois de ver e ouvir o vídeo onde António Costa acusa Rui Rio de ter cedido ao Chega, ao aceitar debater o regresso da prisão perpétua em Portugal, o PSD vem agora apelar ao PS para "que mantenha a serenidade e faça uma campanha séria".

Em comunicado, o secretário-geral do PSD, José Silvano, considera que a reação de António Costa é "inédita" e "deturpa as palavras de Rui Rio". O dirigente social-democrata fala "numa clara tentativa de enganar os portugueses", garantindo que Rio não defendeu o regresso da prisão perpétua.

"Esta declaração é tanto mais surpreendente porquanto surge na sequência de uma outra, também ela enganadora e no mesmo sentido, proferida pelo seu secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro", acrescenta.

O PSD diz ainda que o PS levou por diante "uma deturpação que não contribui para dignificar o debate político", e que "pode levar a uma campanha de desinformação, que certamente irá penalizar os partidos políticos e o país nas eleições de 30 de janeiro".

José Silvano escreve que "em política não vale tudo" e apela aos vários partidos, "em particular ao PS", para que façam uma "campanha séria e esclarecedora em torno das ideias que cada um defende para o país".

Já esta terça-feira, Rui Rio escreveu no Twitter que "ao continuar a deturpar o que eu digo, mais uma semana e António Costa pode estar a acusar-me de defender que as mulheres devem andar de burca".

Depois do frente a frente de ontem, onde o líder do PSD debateu algumas das propostas do Chega, como a reposição da prisão perpétua, embora sem assumir uma posição clara, Rio foi acusado, primeiro pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e depois pelo próprio António Costa de ter cedido ao populismo ao "negociar em direto e ao vivo" com o líder do partido Chega, o eventual restabelecimento da prisão perpétua.

"Nem a ditadura pôs em causa esta tradição", sublinhou Costa que avisa que "em circunstância alguma podemos ceder nos princípios ou os valores".