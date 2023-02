Em protesto, professores interrompem debate parlamentar e pedem "justiça"

O debate parlamentar foi interrompido por um grupo de professores em protesto © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Francisco Nascimento 22 Fevereiro, 2023 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Eram poucos, o protesto durou poucos segundos, mas interrompeu o debate parlamentar. Pelo menos cinco professores pediram "justiça" pela profissão durante a intervenção de uma deputada socialista, no debate sobre educação marcado pelo PSD.

Nas galerias da Assembleia da República, o grupo de professores vestidos com camisolas pretas gritou por "justiça", com a mesma palavra escrita a vermelho na roupa.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, interrompeu a deputada socialista Eunice Pratas e dirigiu-se às forças de segurança para "evacuarem as pessoas a manifestarem-se", tal como ditam as regras.

Ouça a reportagem da TSF 00:00 00:00

Ora, ao longo do debate, a esquerda acusou o PSD de apenas apresentar "propostas vazias" para resolver os problemas na educação. O partido colocou em cima da mesa cinco projetos, apenas um com força de lei, para o regresso das provas de aferição nos 4.º e 6.º anos.

Desde logo, o socialista Tiago Estêvão Martins comparou as propostas do PSD a uma "mão cheia de nada". "Para onde quer ir o PSD e que mecanismos são estes? Podemos ficar aqui a tarde toda, porque, de facto, não há melhor oposição do PSD do que as propostas que aqui nos traz".

E, no mesmo tom, a bloquista Joana Mortágua, que ironizou: "O PSD propõe apenas mecanismos para valorizar a carreira dos docentes. Quais? Mecanismos. Inverter a falta de professores como? Medidas. Quais? A gente que descubra".

Já o Chega, pelo deputado André Ventura desafiou o PSD a juntar-se ao seu partido pela defesa da recuperação integral do tempo de serviço dos professores. No entanto, o social-democrata António Cunha coloca a bola nas mãos do Governo.

"O que o PSD tem a dizer e repito: cabe ao Governo decidir", atirou o deputado do PSD.

A votos foram 15 projetos, colocados em cima da mesa pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo Livre. A maioria absoluta do PS deu aval apenas a duas recomendações ao Governo (ou seja, projetos de resolução) pelo reforço da recuperação das aprendizagens.