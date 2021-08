"Em qualquer data, hora e local." Moedas desafia Medina para debate até ao final de agosto

Carlos Moedas © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, desafiou esta quarta-feira o atual presidente e recandidato autárquico, Fernando Medina, para um debate "até ao final do mês de agosto", assinalando desde já que recusá-lo é "recusar o escrutínio democrático".

Numa carta aberta ao adversário político, Carlos Moedas escreve que foi Fernando Medina quem disse, na SIC Notícias, ter disponibilidade para debater as visões dos candidatos para a cidade de Lisboa e, dado que "tudo indica que o próximo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa" será um dos dois, defende que a discussão deve acontecer para "corresponder às expectativas dos lisboetas, os quais querem e merecem votar cabalmente esclarecidos".

O candidato social-democrata garante estar disponível "em qualquer data, hora e local" para um "debate esclarecido entre candidatos" e diz acreditar que "essa seja também" a vontade de Medina.

Moedas assinala ainda que um debate entre os dois candidatos autárquicos seria "um imperativo de transparência e de maturidade democráticas", que permitiria aos lisboetas "ouvir, com o tempo e as condições necessárias, um debate entre os dois candidatos que reúnem a esmagadora maioria das intenções de voto e serão, portanto, um ou outro, elegíveis para liderar a equipa municipal depois de 26 de Setembro".

"Recusar isso é recusar o escrutínio democrático, que é sempre a base do voto livre. Votar em liberdade significa votar em consciência, pelo que nos cabe a responsabilidade democrática de esclarecer na máxima medida possível aqueles que serão chamados a exercer o seu direito de voto", argumenta também, antes de acabar o convite com um recado: "Espero que não se refugie no facto de ainda estar em funções e que venha debater comigo. Este é um debate que devemos aos lisboetas."