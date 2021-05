"Em recuperação e com limitações." Inês Sousa Real com "lesão nas vértebras" após queda

Inês Sousa Real, deputada do PAN © Tiago Petinga/Lusa

A deputada do PAN Inês Sousa Real caiu durante uma iniciativa com o PAN Oeiras, na Serra de Carnaxide, no domingo, precisando de assistência hospitalar, devido a lesão em várias vértebras. Fonte do partido confirmou à TSF que a deputada está agora de repouso, em casa. Ainda assim, irá estar presente no Congresso do partido no próximo fim de semana, com algumas limitações físicas.

Numa publicação na rede social Facebook, Inês Sousa Real afirmou que a queda provocou "uma lesão nas vértebras dorsais".

"Estou em recuperação e com algumas limitações físicas, pelo que nos próximos dias e semanas terei de abrandar o passo para garantir não só a minha presença no Congresso do PAN este sábado, como a recuperação a 100% para fazer aquilo de que tanto gosto: lutar pelas nossas causas!", escreveu a deputada.

"Com força e otimismo", Inês Sousa Real deixou o seu agradecimento aos bombeiros, que "com prontidão e cuidado" a socorreram "de imediato no local".

No próximo fim de semana, o PAN reúne-se em Congresso, para confirmar a eleição de Inês Sousa Real como porta-voz do partido, substituindo André Silva.

Inês Sousa Real anunciou a candidatura a porta-voz no dia 20 de março e na segunda-feira apresentou a lista da sua candidatura à direção, que tem o lema "As causas primeiro" e conta com a deputada Bebiana Cunha em segundo lugar e 11 novos membros.

Em março, o ainda porta-voz, André Silva, anunciou que ia deixar as funções executivas no partido e o lugar de deputado no parlamento, invocando motivos pessoais e a defesa do princípio da limitação de mandatos.