Em teletrabalho, Mayan viajou do Porto até às ilhas para receber apoios

© Paulo Novais/Lusa

Por Lusa/TSF 21 Janeiro, 2021 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um computador, uma mesa, uma cadeira e um painel da campanha, colocados numa sala ampla, foram o cenário em que Tiago Mayan passou o dia de teletrabalho, que acabou com declarações de apoio da Iniciativa Liberal (IL) Açores e Madeira.

No penúltimo dia de campanha, o candidato liberal transferiu todas as ações para o 'online'. Com "escritório" montado numa sala de um segundo andar, com vista para o mar, Mayan foi a Aveiro, Braga, Guimarães, Açores e Madeira.

Nuno Barata, deputado eleito pela IL para a Assembleia Legislativa dos Açores, considerou que, de todos os candidatos que estão a concorrer nestas eleições presidenciais, o "Mayan é o único que não é populista, é o único que não diz o que as pessoas querem ouvir".

Da Madeira veio a promessa de uma poncha e de um voto no domingo. Nuno Morna, vice-coordenador da IL Madeira, afirmou estar de "alma e coração" com Tiago Mayan.

"Numa eleição completamente desestruturada ter alguém que vem falar de ideias que prevalecem acima do imediatismo dos 'faits divers', faz com que, com toda a honra e com um enorme orgulho no próximo domingo, eu e muitos madeirenses, iremos fazer a cruzinha à frente do teu nome", afirmou, dirigindo-se ao candidato, a quem agradeceu ainda "pela fabulosa campanha".

Para Mayan, estes são apoios importantes até porque, reforçou, quer ser "Presidente de todos os portugueses" e, por isso, foi perentório em defender o fim do cargo Representante da República nas ilhas.

À conversa veio ainda o tema da autonomia, da qual o candidato apoiado pela IL, diz ser um "feroz defensor", a pandemia de Covid-19 e a crise económica e social que também se sente nestes territórios.

Antes de "viajar para as ilhas", Mayan falou ainda com elementos das associações Comercial de Braga e Vimaranense de Hotelaria (Guimarães), de quem ouviu as preocupações relacionadas com os efeitos da pandemia nos negócios e as dificuldades dos empresários.

Tiago Mayan, que passou o dia apenas com um assessor, os jornalistas e em teletrabalho, comentou que esta é a forma possível de fazer campanha em consequência da pandemia e das medidas de confinamento.

"Não é a mesma coisa que estar com as pessoas presencialmente e poder interagir com elas, mas é a forma possível. Claro que, de alguma forma, eu queria estar em contacto com as pessoas e esta foi a forma possível", frisou.