Emigrantes lamentam que cartas do MAI não cheguem ao destinatário como as das Finanças

O comité cívico do Reino Unido e o movimento "Também somos portugueses", pela voz de Paulo Costa, lamenta que as cartas provenientes do Ministério da Administração Interna não cheguem ao destinatário como chegam as cartas das Finanças. Os emigrantes queixam-se de falta de informação antes das eleições legislativas.

"A primeira coisa que nós recebemos quando mudamos de morada é uma carta das finanças que depois nos continua a mandar montes de cartas e acho que teria sido bom que também tivéssemos recebido montes de cartas do Ministério da Administração Interna a explicar como era o processo", começa por dizer no Fórum TSF.

Paulo Costa defende que os emigrantes deviam ter recebido uma carta ou um e-mail "a dizer que as pessoas tinham de mudar de morada, a dizer como é que nós podemos saber qual é que é a morada que temos, porque não há maneira nenhuma de nós podermos saber, a não ser mandando um e-mail."

"Era bom que nós tivéssemos recebido e-mails, como recebemos das Finanças, a explicar o processo todo", remata.