Este domingo, a TSF abre duas antenas em simultâneo. Em tsf.pt pode seguir os relatos dos jogos entre o Sporting de Braga- Moreirense, e o FC Porto - Marítimo. E na rádio, o Especial Legislativas 2022, numa emissão que arranca às 19h00, com a atualização dos resultados ao minuto, a reportagem em direto das sedes dos nove partidos com assento parlamentar, a análise e comentário de convidados e as leituras políticas, as vitórias e as derrotas explicadas por quem já vivem outras eleições.

Uma emissão conduzida por Judith Menezes e Sousa e Pedro Cruz, com comentários de Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, o painel do programa «Bloco Central», Paulo Baldaia e Daniel Oliveira, comentadores de política nacional da TSF, Domingos de Andrade, Diretor da TSF, Inês Cardoso, Diretora do Jornal de Notícias e Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

Carlos César, do PS, e David Justino, do PSD, reanimam os famosos duelos de «Não há almoços grátis», numa noite em que apenas um deles vai sorrir. Ana Drago, comentadora semanal da rubrica «Não alinhados» e Manuel Monteiro, antigo líder do CDS, agora de regresso ao partido, olham para os votos de perspetivas diferentes, da esquerda e da direita.

Na noite da TSF - e também em tsf.pt - há ainda outros convidados para descobrir durante a emissão.

Mais de meia centena de profissionais vão assegurar a cobertura da noite eleitoral, quando se discute o futuro do país.

