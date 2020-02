Deputada Joacine Katar Moreira na Assembleia da República © José Sena Goulão/Lusa

O PSD anuncia a viabilização da proposta de descida do IVA na energia para 6% apresentada pelo PCP.

Contas feitas, existe um empate entre os votos a favor e os votos contra, cabendo o desempate ao voto da deputada não-inscrita, Joacine Katar Moreira.

112 (PSD+PCP+BE+PEV+IL+Chega) - 112 (PS+PAN)

Primeiro vai ser votada a proposta do PCP, depois as contrapartidas propostas pelo PSD que implicam, por exemplo, cortes nos gabinetes ministráveis e entrada em vigor da redução do IVA na eletricidade em outubro, e finalmente a proposta do BE que defende uma redução do IVA da energia para a taxa intermédia de 13%.

