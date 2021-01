Encerramento da refinaria de Leça não reduz impacto ambiental e aumenta importações da Galiza

© Estela Silva/EPA

Em Leça do Balio, no distrito do Porto, o candidato João Ferreira voltou ao tema de abertura da campanha e a ouvir trabalhadores da Petrogal, da refinaria de Matosinhos que tem ditada a sentença de encerramento. O candidato lembrou que esta tomada de decisão não foi tomada com vista à redução do impacto ambiental e que o país vai passar a importar estes produtos e a transportá-los a partir da Galiza.

João Ferreira não compreende que não haja uma palavra do Presidente da República e diz que os afetos de Marcelo Rebelo de Sousa "nunca penderam para o lado dos trabalhadores".

"Não se percebe que não haja uma palavra do Presidente da República", disse João Ferreira aos trabalhadores da Petrogal que a 21 de dezembro souberam pela comunicação Social que a refinaria de Leça ia fechar.

"Ouvimos o senhor ministro do Ambiente dizer que vai ter um impacto positivo em relação às emissões, mas isso é um profundo erro", refere Rui Pereira, que deu voz ao descontentamento dos trabalhadores. Acrescenta o membro da comissão de trabalhadores que a refinaria de Matosinhos "durante o ano todo contribui apenas com 1,7% das emissões de CO2". Rui Ferreira falou também de um estudo "que a Petrogal se recusou a levar para a frente e que reduziria as emissões em 80%".

Os trabalhadores falam na perda da soberania energética do país e João Ferreira corrobora, sublinhando que esta decisão é "motivada apenas por critérios do aumento da rentabilidade dos acionistas".

De acordo com o candidato, ao contrário do que tem sido anunciado, este encerramento não faz parte do processo de descarbonização do país, porque Portugal vai continuar a consumir os produtos refinados e, pelo contrário, vai passar a importá-los. Trata-se, por isso de "uma ameaça à soberania do país na produção destes produtos, e não estamos a falar unicamente de combustíveis, mas de outros que são matéria-prima para outras empresas da região", acrescenta.

Para a região Norte, os combustíveis, e outros produtos, vão passar a vir a Galiza ou de Sines, porque as necessidades mantêm-se.

O futuro dos trabalhadores é incerto e de Marcelo Rebelo de Sousa não chegou ainda a "devida palavra", o que, para João Ferreira, "não se compreende". Vai mais longe frisando que "os seus afetos nunca penderam para o lado dos trabalhadores".

Para além dos trabalhadores da Petrogal, João Ferreira esteve também com trabalhadores da EFACEC, que se queixam de momentos de indefinição e medo, bem como pagamentos em atraso.

Sobre esta matéria, os deputados da comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação aprovaram na quarta-feira a audição do ministro da Economia e da ministra do Trabalho no parlamento sobre o encerramento da refinaria da Galp.