Encerramento de maternidades? Governo assinala que este "é o tempo da análise"

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por Gonçalo Teles 13 Outubro, 2022 • 14:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo entende que este ainda é o tempo de analisar a necessidade de fechar maternidades e não se compromete com prazos para anunciar decisões.

Questionada após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, que designou oficialmente Fernando Araújo como diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ministra Mariana Vieira da Silva assinalou que os trabalhos ainda decorrem.

O executivo, nota, "nomeou uma comissão dizendo sempre que havia lugar a uma gestão da rede de urgências nesta área". Agora, cumpre à comissão "estudar os problemas e fazer propostas ao Governo, que as analisa" em diálogo com hospitais e câmaras municipais.

"Este é o tempo dessa análise, como disse ontem o senhor ministro da Saúde", assinalou Vieira da Silva, referindo-se às declarações de Manuel Pizarro, que esta quarta-feira garantiu que o Governo não vai fechar nenhum serviço de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde até ao final do ano, decisão que só será tomada no início de 2023.

No briefing do Conselho de Ministros, a ministra assinalou ainda que as responsabilidades sobre o assunto recaem também em grande parte sobre a direção-executiva do SNS, "um novo instrumento" que não existia quando se iniciou a discussão.