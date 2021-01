Encerramento dos ATL. "Têm de ser criadas condições para que, em segurança, os serviços possam ser prestados"

© Manuel de Almeida/Lusa

Desde a passada sexta-feira que muitas famílias portuguesas não têm onde deixar os filhos depois do fecho das escolas, devido ao encerramento dos espaços de tempos livres, conhecidos como ATL. Fonte do executivo confirmou à TSF, esta noite, que o Governo reúne em conselho de ministros extraordinário para tomar novas medidas, esta segunda-feira, e que em cima da mesa está a reabertura dos ATL para crianças até aos 12 anos.

Numa ação de campanha, em frente a uma grande superfície comercial, João Ferreira foi confrontado por um grupo de trabalhadoras com este problema. O candidato apoiado pela CDU diz que têm de ser criadas condições para que este serviço volte a ser prestado, em segurança.

Em Lisboa, João Ferreira ouviu um grupo de trabalhadoras dizer que há um contrassenso. Os ATL que funcionam nas escolas mantiveram-se abertos, os que são fora das instalações tiveram de fechar. Célia Lopes fala numa perda acentuada de rendimentos, pois "os pais têm direito a faltar justificadamente, perdendo a retribuição". Esta trabalhadora acrescenta ainda que existem "situações em que os pais podem prestar apenas duas ou três horas de trabalho, perdendo diariamente cinco horas do seu vencimento", frisando que "isto é completamente inaceitável".

A solução, para não perder dinheiro, tem sido recorrer aos avós, o que, para Filipa Costa, outra trabalhadora, é um erro. "Quando estamos a falar de um problema de saúde e queremos proteger aqueles que são mais frágeis, devido à idade, somos obrigados a pedir aos nossos pais que se esqueçam da epidemia para irem buscar os nossos filhos", explica.

Para estas trabalhadoras deixar de trabalhar para cuidar das crianças vai ter consequências. "Individualmente somos responsáveis por tomar a decisão de deixar os filhos em casa, colocar os avós a irem buscar os filhos, ou então não colocar a comida na mesa", denota.

João Ferreira não foi claro se defende a reabertura dos ATL, mas deixou entender que alguma coisa tem de ser feita e que "neste momento de confinamento, que não é universal, sejam criadas condições para que, em segurança, esses serviços possam ser prestados".

O candidato apoiado pela CDU ouviu as trabalhadoras queixarem-se que, desde sexta-feira, colocam férias ou são penalizadas no vencimento por ficarem em casa com os filhos, como consequência do encerramento das atividades de tempos livres.