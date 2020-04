Ensino à distância. BE quer ouvir ministro da Educação com "máxima urgência"

Braga, 15/02/2019 - A Universidade do Minho atribuiu, esta manhã, doutoramento honoris causa a Álvaro Laborinho Lúcio e a Frei Bento Domingues. A cerimónia decorreu no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, no Largo do Paço. Na foto: Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

O Bloco de Esquerda entregou esta sexta-feira um requerimento para ouvir o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, com "máxima urgência" no parlamento, sobre o terceiro período, apoios às familias e ensino à distância durante a pandemia.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pretende ouvir o ministro da Educação para esclarecimentos sobre "o terceiro período, o apoio aos alunos e famílias, a estratégia de ensino à distância implementada, as condições profissionais dos docentes e a preparação do ano letivo 2020/2021".

O partido alegou que o terceiro período arrancou "sem que as escolas e os agrupamentos de escolas tenham recebido orientações claras" do ministério sobre o modelo de ensino à distância a implementar ou sobre "os recursos que serão disponibilizados para o concretizar".

"Da mesma forma, muitos alunos do secundário ainda não sabem como vão aceder ao Ensino Superior", referiu a bancada bloquista, que considerou importante garantir que a fórmula encontrada não crie discriminações entre alunos e que esclareça as escolas quanto às "dúvidas que subsistem".

O BE frisou que há alunos que não têm internet em casa nem condições de aprendizagem via `online´, acrescentando que o ministério de Tiago Brandão Rodrigues "não informou que forma irá garantir que todas as escolas têm equipamentos suficientes para responder a este problema" - problema ao qual acrescem as necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais.

"Num momento dramático como aquele que estamos a viver, o que se exige ao sistema educativo, e à escola pública em particular, é que cumpra a sua missão constitucional de garantir igualdade e universalidade no direito à educação", finaliza o partido, acrescentando que "tudo é novo, e é por isso que são necessárias orientações claras e medidas extraordinárias".

