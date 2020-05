Por Anselmo Crespo 16 Maio, 2020 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Quase parecia uma semana normal. Um problema político no Governo, entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, envolveu os partidos da oposição e até o Presidente da República.

Depois de António Costa ter garantido por duas vezes no Parlamento que não seria injetado nem mais um cêntimo no Novo Banco sem que o Governo conhecesse o resultado da auditoria pedida à Deloitte - que só chega em julho -, ficámos a saber que, quando o primeiro-ministro o afirmou pela segunda vez, já tinham sido transferidos mais 850 milhões de euros. Costa pediu desculpa ao Bloco de Esquerda, mas a polémica não ficou por aí.

Mário Centeno quebrou o silêncio em entrevista à TSF e disse o óbvio: os contratos são para cumprir e o Estado estava obrigado, contratualmente, a transferir este dinheiro. Tudo o mais, disse o ministro, foram "falhas de comunicação".

O caso podia ter ficado encerrado, não fosse o Presidente da República ter saído em defesa de António Costa e, por exclusão de partes, criticando Centeno. Rui Rio também tentou navegar a onda e veio pedir a demissão do ministro das Finanças que, irritado, foi a São Bento disposto a pedir a demissão.

António Costa quis dar o assunto por arrumado, mas há perguntas para as quais ainda ninguém tem resposta. O tema estará em cima da mesa do estúdio da TSF, esta segunda-feira, numa grande entrevista ao primeiro-ministro, que passará também pela nova fase do desconfinamento, pela crise económica imposta pela pandemia do novo coronavírus e pelos desafios políticos - nacionais e europeus - que enfrentamos nos próximos tempos.

Esta segunda-feira, Anselmo Crespo entrevista António Costa, às 9h00 da manhã, em direto na TSF e em tsf.pt, onde pode ouvir ou ver em livestreaming. Toda a análise e a opinião dos portugueses, vem logo a seguir, no Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio.