Erro de Espanha? "Acontece... Lapsos aconteceram-nos a nós na gestão da pandemia"

Não houve problemas diplomáticos entre Portugal e Espanha, apenas um erro técnico das autoridades do país vizinho. "Era um erro, um erro técnico", garante o chefe de Estado, pondo fim à celeuma.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que neste diferendo entre Madrid e Lisboa não houve um problema diplomático. O Presidente da República defende que Espanha apenas cometeu um erro técnico, tal como Portugal já cometeu erros no combate à pandemia.

"Ainda ontem o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, depois o senhor primeiro-ministro, preveniram que as autoridades espanholas já tinham esclarecido que hoje pela manhãzinha iriam dizer que era uma retificação", assinalou o chefe de Estado, regozijando-se com o anúncio. "Ainda bem, começámos o dia de hoje com uma boa notícia."

Marcelo Rebelo de Sousa encara com compreensão o erro espanhol. "Acontece... Lapsos técnicos aconteceram-nos a nós na gestão da pandemia. As autoridades portuguesas falaram com as autoridades espanholas e ficou logo tudo claro."

Espanha recuou e já não vai exigir um teste negativo à Covid-19 a quem atravessar a fronteira a partir de Portugal. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou que Espanha vai corrigir já esta terça-feira a norma que ditava a obrigatoriedade de apresentação de um comprovativo de vacinação ou de um teste negativo à Covid-19 na fronteira terrestre com Portugal.

"As autoridades espanholas foram muito rápidas e responderam com prontidão aos nossos pedidos de esclarecimento ainda durante a noite de ontem [segunda-feira]", anunciou o governante, ouvido pela TSF.

