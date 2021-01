Escolas fechadas. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

© Miguel A. Lopes/Lusa

O Conselho de Ministros decidiu, esta quinta-feira, a suspensão de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias para limitar os contágios provocados pelo SARS-CoV-2.

Da reunião saiu também o fecho das creches e ATL, tal como o regresso do apoio aos pais de crianças menos de 12 anos. O apoio alimentar a todas as crianças que beneficiam do apoio social escolar também está garantido.

No Ensino Superior, as universidades e institutos politécnicos estão autorizados a mudar as datas dos exames.

As Lojas do Cidadão estão agora encerradas e os restantes serviços públicos funcionam apenas por marcação. Já os tribunais só abrem para atos processuais urgentes.

Todas as medidas decorrentes desta reunião do Governo são reavaliadas daqui a 15 dias.

