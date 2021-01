Escolas fechadas. Rio diz que "decreto permitirá ensino à distância"

O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio © Manuel de Almeida/Lusa

Rui Rio revelou que as escolas vão manter-se fechadas, mas o decreto para a renovação do estado de emergência vai permitir o ensino à distância.

"Não vale a pena continuar a fingir que apenas se empurrou o ano letivo 15 dias para a frente. Todos nós percebemos que as escolas terão de permanecer fechadas mais tempo. O decreto permitirá - e muito bem - que haja ensino à distância", revelou Rui Rio depois da audiência, esta quarta-feira, com o Presidente da República.

Para o social-democrata, não faz sentido que as aulas se mantenham suspensas se há escolas preparadas para o ensino à distância.

"Privadas e públicas. Prejudicar esses porque outras escolas não trataram do ensino à distância ou que o Ministério não tratou", afirmou o líder do PSD.

Rui Rio sugeriu também ao Presidente da República que os médicos "jovens reformados" sejam chamados e que o Governo passe a divulgar dados sobre a vacinação, confessando-se também "preocupado" com o reduzido stock de vacinas.

"A vacinação não está a correr da melhor maneira nem com a disciplina e organização que deveria. Sugeri que nos dados estatísticos que o Governo vai dando passe a dar o número de portugueses vacinados. Tem de haver controlo e rigor muito grande", considerou Rio.

Já no final da sua declaração, sobre a vacinação dos políticos, o social-democrata repetiu o que já tinha escrito no Twitter e sublinhou que não concorda com a demagogia de não se vacinar qualquer político.

"Não podemos estar com esta demagogia nem com estes complexos. Devem vacinar-se políticos que estão em cargos nevrálgicos. Neste momento temos muitos ministros em casa, que nem sei se têm sintomas ou não. Imaginemos que o primeiro-ministro ficava infetado com sintomas ou teria de ser internado. O que é que o país ganhava com isto? Devem ser vacinados", acrescentou o líder do PSD.