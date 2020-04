Escolas, Páscoa e prisões. O que o Governo já decidiu e o que ainda não se sabe

O primeiro-ministro falou após mais um Conselho de Ministros, onde foi aprovada a extensão do estado de emergência © António Cotrim/Lusa

O Governo concorda com a prorrogação do estado de emergência, mas ainda não são conhecidas as medidas concretas para os próximos 15 dias. António Costa reiterou que haverá necessidade de "apertar" as medidas, tendo em conta que é um "mês decisivo", porém não quis adiantar o que vai ser discutido no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Depois de aprovado na Assembleia da República, o estado de emergência volta então a ser discutido pelo Governo, onde vão ser decididas as novas regras. Até ao momento, a questão do recolhimento social - em que as autoridades na maioria dos casos só atuaram de forma pedagógica nos primeiros 15 dias - é uma das grandes dúvidas. Esta medida pode vir a ser 'apertada', com menos exceções para saídas de casa.

Esta Páscoa vai ter de ser diferente.

Para já, o primeiro-ministro alertou para a necessidade de a Páscoa ser longe da família. "Esta Páscoa vai ter de ser diferente, as pessoas não podem ir à terra nem a segundas habitações, as famílias têm de se separar", reforçou Costa, admitindo que este não é um momento fácil porque "as pessoas estão a sofrer perdas de rendimento e o cansaço da contenção domiciliária se vai acumulando", o que acumula com o período da Páscoa que tradicionalmente suscita deslocação.

Aos emigrantes, o primeiro-ministro deixa um pedido: "Aos nossos compatriotas que residem no estrangeiro pedimos que desta vez passem a Páscoa nos países onde têm a sua residência habitual." Caso venham, lembra o chefe do Executivo, "terão de ficar confinados em casa", sublinhando que "haverá outros momentos" para as famílias voltarem a reunir.

Relativamente às escolas, António Costa lembra que sempre esteve prevista uma reavaliação da decisão de encerramento para 9 de abril. Assim, a data mantém-se e haverá uma reunião para perceber qual é a "solução adequada" para as crianças e jovens que deixaram de ir aos estabelecimentos de ensino e que têm o terceiro período a começar em breve.

Questionado sobre a possibilidade de os presos com penas mais leves serem libertados nesta fase de pandemia, António Costa explicou que "está previsto trabalhar em três dimensões". Primeiramente, "o Governo propor ao Presidente da República um conjunto de indultos que por razões humanitárias podem ser concedidas".

Em segundo lugar estará uma "alteração legislativa quanto ao regime de execução de pena que apresentaremos à Assembleia da República" e em terceiro "uma avaliação em função de cada caso concreto por parte dos juízes de execução de pena".

O primeiro-ministro reitera que estes próximos 15 dias são fundamentais para o "sucesso" da contenção do vírus, alertando para a solidariedade dos portugueses e a contribuição em tempo de emergência.

"O esforço vale a pena e tem produzido resultados", realça, frisando que "a melhor forma de o estado de emergência durar o menos tempo possível é termos máxima intensidade nas normas de contenção". O objetivo é "ver a luz ao fundo do túnel o mais rapidamente possível", algo que ainda não foi alcançado.

António Costa acredita que "não podemos ser precipitados no otimismo de evolução da curva", já que "quando começarmos a levantar as restrições terá de ser lentamente porque as contaminações aumentarão", alertou, acrescentando que "este ainda não é o momento das pressas, a luz ao fundo do túnel ainda não está à vista".

