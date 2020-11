Esperar pelo dia 24 para conhecer medidas do Natal "não me parece muito lógico"

Marcelo Rebelo de Sousa © Rui Ochôa/Presidência da República

Por Gonçalo Teles e Raquel de Melo 27 Novembro, 2020 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que os pormenores e regras que vão vigorar em Portugal durante o Natal devem ser conhecidos já na próxima semana, acrescentando que não considera "muito lógico" que se espere pela véspera de Natal para saberem o que vão, ou não, poder fazer no fim de semana festivo.

"Para a semana haverá notícias sobre isso", garantiu o Presidente da República, que defende que as decisões sobre o futuro têm de acontecer "na semana que vem porque no dia 8 é feriado e é para entrar em vigor no dia 9" de dezembro.

Uma vez que "no dia 7 não há Assembleia e, por natureza, ao fim de semana também não", o último dia que o Parlamento tem para se pronunciar sobre o estado de emergência é "sexta-feira que vem".

O atual estado de emergência termina às 23h59 do dia 8 de dezembro e, a acontecer uma renovação, esta entrará em vigor às 00h00 de 9 de dezembro, vigorando até às 23h59 do dia 23 de dezembro.

Assim, nota o Presidente da República, "a renovação seguinte, a haver, começaria a 24 de dezembro".

"Não me parece muito lógico fazer os portugueses esperarem pela meia-noite de 24 para saber o que é que vão fazer durante o Natal", avisou o chefe de Estado. "Parece de bom senso que, antecipadamente, os portugueses saibam como podem organizar o fim de semana de Natal, de 24, 25, 26 e 27" de dezembro."

A renovação do estado de emergência tem de ser votada e aprovada pelos deputados à Assembleia da República antes de ser enviada ao Presidente da República para aprovação final.