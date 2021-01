"Esperei 20 anos para votar em liberdade e por isso dez minutos numa fila não é nada"

© José Ricardo Ferreira

A afluência às urnas na cidade de Viseu está a ser maior no período da tarde. E nem na hora do almoço as filas para se votar para o próximo Presidente da República foram menores, bem pelo contrário.

Em comparação com o período da manhã, na hora de almoço juntaram-se, ainda que ordeiramente, mais eleitores na Escola Secundária Alves Martins para exercer o seu direito de voto.

Ao início da tarde a fila dava a volta ao quarteirão do estabelecimento de ensino e mesmo assim as pessoas, grande parte delas sem almoçar, não se queixavam.

"Esperei 20 anos para votar em liberdade e por isso dez minutos da vida de uma pessoa numa fila não é nada", afirmou uma eleitora.

"Não está tão mal como estava a contar. Pensei que estive pior", atirou outro cidadão.

Algumas pessoas pensaram em votar na hora de almoço porque acreditavam que iam estar menos eleitores nas mesas, mas enganaram-se.

Durante a manhã ainda choveu na cidade de Viseu, ainda assim os cidadãos não desmobilizaram.

Antes das 08h00, a hora de abertura das assembleias de voto, a TSF encontrou eleitores já à porta, e em fila, na Secundária Alves Martins. Madrugaram porque queriam evitar filas, concentrações de pessoas e votar com mais segurança.

Uma eleitora confessou que votava, mas sob protesto, criticando o facto de as eleições decorrerem em plena pandemia e quando o país está em confinamento.

Até às 12h00 na cidade de Viriato tinham votado 16 por cento dos 23 mil eleitores inscritos no ato eleitoral. Há 11 mesas de voto na Alves Martins e outras tantas na Secundária Emídio Navarro.

"Ao meio-dia tínhamos uma taxa de afluência de 16 por cento. Acreditamos que agora tenha subido porque na hora de almoço houve uma afluência significativa às urnas e, portanto, acreditamos que a percentagem esteja a subir e vai ser mais significativa durante a parte da tarde", afirmou o presidente da Junta de Viseu, Diamantino Santos.

Segundo o autarca, em comparação com outros atos eleitorais, a afluência às urnas na cidade está a ser inferior.

"Votaram menos pessoas face ao mesmo período, mas temos que perceber o contexto em que estas eleições se estão a realizar. O valor obtido é razoável e temos a expectativa que vá subir ainda mais durante a tarde", sustentou.