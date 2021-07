"Está bloqueada." Cabrita confirma recuo na colocação de imigrantes em Caxias

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © Tiago Petinga/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 14 Julho, 2021 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Eduardo Cabrita confirma que está suspensa a ideia de instalar numa estrutura não prisional da prisão de Caxias, imigrantes aos quais tenha sido recusada a entrada em território nacional ou que aguardam a execução de uma ordem judicial de afastamento do País.

O ministro da Administração Interna disse que a solução seria apenas "temporária", mas foi "sensível à dimensão simbólica da política pública."

Ouça as declarações de Eduardo Cabrita no Parlamento 00:00 00:00

No Parlamento, onde está a ser ouvido, o ministro da Administração Interna adianta que as instalações em estudo, só avançam se passarem no escrutínio da Provedora de Justiça, da IGAI - Inspeção Geral da Administração Interna e do Parlamento.

Eduardo Cabrita diz que as instalações em estudo têm ainda de passar no escrutínio da Provedora de Justiça, IGAI e Parlamento 00:00 00:00

No parlamento, Eduardo Cabrita adiantou ainda que no último ano houve um total de 97 pessoas que tentaram entrar de forma ilegal no país.