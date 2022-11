"Está muito isolado." O silêncio de Bolsonaro e a "não aceitação dos resultados eleitorais"

Jair Bolsonaro © António Lacerda/EPA

A situação no Brasil esteve em cima da mesa no programa da TSF e da CNN Portugal O Princípio da Incerteza. Com interpretações diferentes sobre o prolongado silêncio de Jair Bolsonaro, Alexandra Leitão admite que o presidente derrotado esteja a tratar do futuro pessoal.

"A comunidade internacional deixou bem claro que não vai tolerar uma atuação do Bolsonaro do género golpe de Estado. Se me perguntam se eu acho que isso é a garantia de que ele não fará, não é, porque nós já percebemos que é uma pessoa que tem ali um certo grau de alguma loucura. Até o próprio presidente da câmara, Arthur Lira, que apoia Bolsonaro, já veio também aceitar o resultado. Bolsonaro está a ficar muto isolado", afirma Alexandra Leitão.

Ouça as declarações de Alexandra Leitão 00:00 00:00

Já Lobo Xavier prefere pensar que o silêncio implica que não haverá uma reação violenta.

"Admito que nunca venha a cumprimentar o vencedor, mas o facto de não ter já posto em causa as eleições significa que provavelmente não o fará de uma maneira muito agressiva ou muito evidente", considera.

Ouça as declarações de Lobo Xavier 00:00 00:00

Pacheco Pereira não espera facilidades no processo de transição para Lula. Sobre a contestação aos resultados eleitorais, sublinha que é um padrão dos novos movimentos de extrema-direita no Brasil ou nos Estados Unidos: contestam resultados, mas apenas se perderem as eleições.

"Não há um argumento contra a democracia em si, há a não-aceitação dos resultados eleitorais, e esta não aceitação dos resultados eleitorais quando não são convenientes, particularmente disruptiva do funcionamento da democracia, vem em pacote com várias outras coisas, por exemplo, com o incremento da violência quer nas redes sociais, quer no espaço público", refere.