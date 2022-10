"Está na hora de se rever a lei." PSD quer rádios representadas no Conselho Nacional de Cultura

© Photo by Fringer Cat on Unsplash

O PSD quer que as rádios estejam representadas no Conselho Nacional de Cultura e, para isso, os sociais-democratas já entregaram um projeto de lei na Assembleia da República.

Em declarações à TSF, Carla Madureira diz que não faz sentido que a rádio seja o único setor do audiovisual excluído do órgão consultivo do Ministério da Cultura, algo que a deputada considera que é uma falha na lei e que deve ser corrigida.

"Sendo o Conselho Nacional da Cultura o órgão consultivo do Ministério da Cultura e tendo este órgão esta missão de emitir os pareceres, as recomendações sobre questões que são tão importantes à política cultural, está na hora de se rever a lei", defende Carla Madureira.

A deputada afirma que "a ausência da rádio neste órgão consultivo do governo não faz sentido" e revela a proposta do PSD: "Que passe a ter assento no Conselho Nacional de Cultura onde têm assento a imprensa, os operadores de distribuição de televisão, os editores e os livreiros, os editores de videogramas e não tem, de facto, assento a rádio."

"Importa finalmente colmatar esta lacuna com a nomeação de um representante do setor da rádio no Conselho Nacional de Cultura", acrescenta.

O Conselho Nacional de Cultura é o principal órgão consultivo do Ministério da Cultura.