BE não aceita "união de facto". Quer papel passado

Depois da reunião com o Presidente da República, em Belém, Catarina Martins manifestou disponibilidade do Bloco de Esquerda para uma negociação "de legislatura" ou "caso a caso".

O BE elege como temas essenciais o fim dos cortes que ainda vigoram no setor privado e o investimento nos serviços públicos.

A coordenadora do Bloco de Esquerda recordou que na legislatura passada houve um acordo que ficou vertido no programa de Governo, "diferente do programa eleitoral do PS".

"Se o PS não quiser tem toda a legitimidade para formar um Governo minoritário", disse Catarina Martins.

A líder do BE disse compreender as razões da chamada hoje a Belém, pela urgência do Conselho Europeu sobre o Brexit, manifestando votos de que " seja possível, até ao fim, haver acordo e proteger as populações no caso de não haver acordo".