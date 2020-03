Estado de emergência: 64 detidos e 1449 estabelecimentos encerrados

© Estela Silva/Lusa

O Governo anunciou que até às 18h00 desta sexta-feira, foram detidas 64 pessoas e encerrados 1449 estabelecimentos por incumprimento das normas decretadas pelo estado de emergência. Nas últimas 24 horas, a PSP e a GNR detiveram dez pessoas e decretaram o encerramento de 418 estabelecimentos.

Esta sexta-feira foram confirmadas 76 mortes e 724 novos casos de contágio por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando para 4268 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 43 pessoas conseguiram recuperar, o mesmo número que no anterior balanço.

Recorde-se que as pessoas infetadas pelo novo coronavírus estão obrigadas ao isolamento social, como medida de prevenção.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tem afirmado que o papel das forças policiais, que se encontram nas ruas, se prende com a sensibilização da população.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 02 de abril. Esta quinta-feira, Marecelo Rebelo de Sousa anunciou que no dia 31 de março haverá uma nova reunião com os responsáveis políticos e especialistas antes de uma decisão sobre o estado de emergência. O Presidente da República admitiu que a condição deve ser renovada até 16 de abril.