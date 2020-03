Estado de emergência aprovado no Parlamento

Por Cátia Carmo 18 Março, 2020 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, a proposta de declaração de estado de emergência enviada pelo Presidente da República, com nenhum voto contra. O PCP, tal como o PEV, IL e a deputada Joacine Katar Moreira, absteve-se, como anunciou no início do debate, por considerar que este estado só deveria ser adotado em caso de incumprimento das medidas decididas.

Portugal regista dois mortos em 642 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira, referente aos efeitos da pandemia no país.

A nível global, o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas, das quais mais de 8.200 morreram.