"Estado de emergência é a solução mais preguiçosa"

O professor de Direito Constitucional da Universidade Católica, Tiago Duarte, pensa que a resposta dada pelo Estado português para combater a pandemia - a declaração do estado de emergência - é uma "solução preguiçosa". As declarações de Tiago Duarte foram feitas durante o debate TSF "Quero, posso e mando?", moderado por Manuel Acácio, com Luís Marques Mendes, Pedro Silva Pereira e Tiago Duarte.

Para o especialista, este ato é o mesmo que "colocar todas as leis numa gaveta", o que prova o quanto "as pessoas se sentem desligadas da Constituição".

Tiago Duarte nota como agora "já ninguém se lembra se estamos ainda em estado de emergência ou não".

O professor universitário considera que, desde março, houve já tempo suficiente para criar uma lei que define o que fazer em estado de pandemia, em vez de estar sempre a renovar o estado de emergência.

"Vai se fazer uma lei sobre pandemias quando a pandemia acabar?", questiona.

Pedro Silva Pereira: "Não estou convencido que uma lei de emergência sanitária resolvesse todos os problemas"

Já o eurodeputado Pedro Silva Pereira não acompanha "a ideia de que o decretar do Estado de Emergência significa que nos desligamos da constituição".

Para Pedro Silva Pereira, decretar o estado de emergência "é uma forma de garantir que estas medidas jurídicas respeitam os limites constitucionais"

"Não estou convencido que uma lei de emergência sanitária resolvesse todos os problemas", sustenta, acrescentando que esta não deve ser uma lei discutida à pressa.

"Acho que o Presidente da República tem estado bem na sua articulação com o Governo", defende.

Marques Mendes: "Só a existência da dúvida justifica a existência do estado de emergência"

No mesmo plano, Marques Mendes considera que o processo "no essencial têm corrido bem" apesar de não ter estado no pensamento dos legisladores uma situação diferente desta pandemia.

"Foi necessário de facto decretar o estado de emergência em maio, mas também não é a solução milagrosa que permite resolver os problemas, é um instrumento", avisa.

O conselheiro de Estado diz ser sensível ao argumento de que se está a "banalizar" este instrumento mas lembra que "ninguém estava à espera de uma situação como esta".

Sem colocar em causa eventuais aperfeiçoamentos deste modelo, Marques Mendes considera que o estado de emergência foi um " instrumento essencial para que algumas das medidas mais restritivas pudessem sem aplicadas".

