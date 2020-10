Estado de emergência? "Governo tem de ponderar, com a circulação que existe, as medidas adequadas"

"A avaliação deve ser feita pelo Governo", realça o Presidente da República © Lusa

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o momento atual evidencia a urgência de "repensar programas que se tem com os amigos ou a convivência social" e de "ter uma precaução adicional, neste período que é o período de pico que estamos a viver e vamos viver", já que a situação é "preocupante".

Questionado sobre se o Governo deve decretar estado de emergência, o Presidente da República remete a decisão para a Tutela. "A avaliação deve ser feita pelo Governo, hoje com meios muito mais finos, porque a situação não é igual em todo o território português, mas o Governo tem de ponderar, com a circulação que existe no território, quais são as medidas mais adequadas", analisa.

Para o Presidente da República, esta é, no entanto, altura para que "as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos, e essa tarefa de todos significa cada um por si fazer o esforço".

"Se esse esforço é pôr máscara na circulação na via pública, nomeadamente nos pontos de cruzamento, de encontro, com um maior número de pessoas", comenta o Presidente da República, rememorando os primeiros tempos da pandemia em território nacional, em que utilizava proteção individual na rua. "Eu fi-lo há muitos meses, e outros países avançaram para a obrigatoriedade."

