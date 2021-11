Marcelo afasta estado de emergência e diz que acompanhará Governo sobre uso de máscara na rua

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afasta a ideia de um novo estado de emergência, mas apoia a posição do Governo sobre o uso de máscara na rua.

"Quando não renovei mais o segundo estado de emergência, nós estávamos naquelas fasquias que eu considerava relevantes, que estão muito muito longe das fasquias atuais, quer em números internados, quer em internados em enfermaria", disse o chefe de Estado.

Portugal registou esta quarta-feira o maior número de infetados em quase três meses. As autoridades de saúde reportaram mais 2527 novos casos e nove mortes. Os internamentos também aumentaram.

Questionado sobre o regresso do uso obrigatório de máscara na rua, Marcelo Rebelo de Sousa diz que acompanhará qualquer seja a posição do Governo sobre essa matéria.

O Presidente agradeceu ainda aos portugueses que já se vacinaram com a terceira dose, dando o seu próprio exemplo. "É sensato. Quem toma uma dose, duas doses, eu próprio tive essa experiência com os mais 72 anos, os anticorpos foram medidos e iam diminuindo no tempo. Portanto, havendo esta campanha da terceira, começando pelos que têm patologias e depois os que têm idade superior a 65 anos, todas e todas devem aderir, porque é do seu interesse e do interesse da saúde pública."