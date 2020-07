Estado gastou 992 milhões de euros em apoios sociais nos últimos três meses

© Rodrigo Antunes/Lusa

O Estado já gastou 992 milhões de euros nos últimos três meses com apoios sociais, avançou, na manhã desta quarta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No Parlamento, Ana Mendes Godinho revelou que estes apoios abrangem 1 milhão e 300 mil pessoas e 108 mil empresas. Em causa estão medidas criadas e implementadas nos últimos três meses, com o intuito de "responder às necessidades de pessoas e empresas" devido à crise da Covid-19.

Neste sentido, a ministra revela ainda que 25% dos trabalhadores do universo privado foram abrangidos pelo lay-off e que este teve a "eficácia de reter capacidade de manutenção de postos de trabalho".

A preocupação do Governo está, agora, muito focada na taxa de desemprego, com os números de junho a mostrarem alguma "desaceleração do crescimento do desemprego".

