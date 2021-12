"Estamos preparados." Governo reitera que quer vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos

"A nós compete-nos, para além de esperar por essa decisão, estar preparados para vacinar" © Rodrigo Antunes/Lusa

António de Lacerda Sales adiantou esta segunda-feira que espera que a Comissão Técnica dê parecer positivo à vacinação de crianças entre os cinco e 11 anos. A decisão deve ser revelada ainda esta segunda-feira, e o secretário de Estado da Saúde aguarda luz verde.

"Estamos à espera da decisão da Comissão Técnica, que penso que estará para muito breve, e esperamos todos - espero eu também pessoalmente - que essa decisão venha ao encontro de tudo aquilo que nós queremos, que é vacinar as nossas crianças, dos cinco aos 11 anos", admitiu o governante.

Lacerda Sales defende que, no que cabe ao Governo, tudo está mobilizado para avançar com a administração das vacinas, se assim for o entendimento dos técnicos. "A nós compete-nos, para além de esperar por essa decisão, estar preparados para vacinar, e é isso que estamos. Estamos preparados do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista de logística." Depois da aprovação da Comissão Técnica, é ainda aguardado o parecer da Direção-Geral da Saúde.

Para o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Portugal continua a ser um caso de sucesso no que à vacinação contra a Covid-19 diz respeito. Até ao momento foram administradas mais de 1,5 milhões de doses de reforço e mais de dois milhões da vacina contra a gripe.

António Lacerda Sales, em Vila Nova da Barquinha, onde inaugurou uma unidade de saúde, referiu que, à semelhança do que aconteceu com a primeira e segunda doses, os portugueses estão a ser exemplares: "É um balanço de sucesso. Portugal foi o primeiro país do mundo, de facto, a atingir a vacinação de 85%. É, de facto, o país do mundo que mais população tem vacinada."

"Estamos a intensificar um ritmo de vacinação de dose de reforço de terceira dose, com mais de um milhão e meio de pessoas já vacinadas", assinala o secretário de Estado, para quem esta é uma "questão que é unânime no país, neste momento". Uma unanimidade, sustenta, que se deve a um sucesso justificado pela ação dos portugueses, "que deram um exemplo de cidadania ao aderirem desta forma à vacinação".

Também nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na mesma linha, referiu que "tudo está preparado para a a eventualidade de a Direção-Geral da Saúde e todo o corpo técnico que está a tratar esta questão nos dizer que é importante avançar".

Estão em causa mais de 600 mil crianças dos cinco aos 11 anos, e o ministro considera que, se for para avançar, tal deve ser feito "o mais rapidamente possível".

