"Estamos prontos para defender o território de qualquer um dos estados-membros da NATO"

Após uma demonstração tática da Companhia do Exército que vai viajar para a Roménia, no âmbito da NATO, António Costa dirigiu-se aos militares presentes no Campo Militar de Santa Margarida e garantiu que "Portugal quer empenhar as suas forças para defender a paz no território da NATO".

"Perante a atual agressão, a NATO entendeu reforçar a sua presença na frente leste", mas o primeiro-ministro deixou claro que a missão "não se destina a atuar na Ucrânia".

Com a presença em território romeno, António Costa espera que não aconteça a nenhum dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte "o terror que nos chega pela televisão e que decorre na Ucrânia".

O primeiro-ministro sublinhou que esta é uma forma "de apoiar a luta que a Ucrânia desenvolve em relação ao respeito pelo direito internacional, direito à integridade territorial e à sua liberdade de autodeterminação".

No final, desejou boa sorte à Companhia do Exército e referiu que "prestigiarão as forças armadas".

