"Estamos todos com a camisola vestida." António Costa deseja sorte a Portugal antes da estreia no Mundial

O primeiro-ministro, António Costa, usou, esta quinta-feira, o Twitter para desejar boa sorte aos jogadores portugueses, a pouco mais de meia hora do início da partida frente ao Gana, na estreia da seleção de Portugal no Mundial 2022.

"Neste jogo de estreia do Mundial de Futebol, desejo boa sorte à seleção portuguesa. Estamos todos com a camisola vestida", pode ler-se na curta mensagem do chefe do Governo português.

Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial de futebol de 2022, no Catar, procurando diante do Gana arrancar a competição com um triunfo e ganhar alento para as 'batalhas' que se seguem com vista ao apuramento para os 'oitavos'.

A seleção nacional será uma das últimas a entrar campo na primeira jornada da fase de grupos, defrontando o conjunto africano a partir das 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha.