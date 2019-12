© Paulo Spranger/Global Imagens

É um "esmagamento fiscal das classes médias". A acusação vem do PSD, pela voz de David Justino, e tem um alvo definido: o Orçamento do Estado para 2020 proposto pelo PS.

Com as linhas gerais do documento já conhecidas, foi momento de as discutir na mesa dos Almoços Grátis. David Justino e Carlos César, com a moderação de Anselmo Crespo, trouxeram-no à discussão.

David Justino mostrou, desde cedo, a sua desconfiança quanto a este exercício orçamental: apesar de ser "histórico" por ter um superavit, o orçamento é também "histórico" pelo aumento da carga fiscal.

"Para termos superavit vai haver um aumento, não só da carga, mas da receita fiscal, é o preço que todos temos de pagar", explicou no programa da TSF.

Despesa descontrolada

O aumento da receita fiscal é "óbvio", mas David Justino vai mais longe e aponta as razões. O vice-presidente do PSD acusa o Governo de não conseguir "controlar a despesa" devido à ausência de "reformas estruturais e alteração do funcionamento do Estado e da Administração Pública" e de uma "maior contenção do crescimento da despesa".

Com estes dados sobre a mesa, David Justino atira que o Governo está a prestar "cuidados paliativos". "Eu não confio", acrescenta ao recordar os três últimos Orçamentos do Estado, "toda a gente sabe que havendo aumento da despesa vai ter de haver aumento da receita".

"Há aqui um processo de esmagamento fiscal das classes médias." 00:00 00:00

A maior crítica ao Orçamento do Estado chegou então à discussão: "Há aqui um processo de esmagamento fiscal das classes médias." O vice-presidente social-democrata referia-se ao aumento da receita fiscal para acusar o Governo de "esmagar as pessoas que pagam impostos".

Tendo em conta esta posição, e recordando que David Justino já tinha dito na última semana que o PSD dificilmente votará a favor do OE. "Todos os indicadores que nós temos, com base na análise do quadro macro e sem entrar em pormenores, apontam nesse sentido."

O social-democrata vai mesmo mais longe, justificando que uma eventual viabilização do exercício orçamental iria contra o que o PSD defendeu na última campanha eleitoral.

"Todos os indicadores" apontam no sentido de um voto contra o OE por parte do PSD. 00:00 00:00

"Se andámos a dizer que defendíamos a redução da carga fiscal, se dizemos que é necessário controlar a despesa para não aumentar a carga fiscal e agora, perante um Orçamento destes, o viabilizássemos, contrariava o compromisso eleitoral que tivemos para com aqueles que votaram em nós."

Ainda assim, fica o aviso aos outros partidos: "Nós não temos qualquer preconceito, não votamos às cegas."

*com Anselmo Crespo e Nuno Domingues