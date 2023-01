"Este é o tempo da negociação." Governo espera responder "às reivindicações" dos professores

© Paulo Novais/Lusa

O Governo reforça que este é o tempo da negociação com os sindicatos, para responder às reivindicações dos professores, no entanto, Mariana Vieira da Silva defende que o Governo já responde a grande parte das preocupações dos docentes com a primeira proposta apresentada.

No Conselho de Ministros, em Castelo Branco, e embora tenha rejeitado responder a várias perguntas sobre política nacional, a ministra da Presidência garantiu que o Governo vai continuar a negociar com os sindicatos.

"O Governo apresentou uma proposta aos sindicatos, que responde de forma muito clara às duas principais reivindicações que penalizam a vida dos professores. A primeira diz respeito a níveis de precariedade demasiado significativos e o Governo já se comprometeu com a vinculação de mais de dez mil professores", sublinhou.

Esse número "não compara com nenhum outro ano" onde houve vinculação de docentes, sublinhou a ministra, lembrando que "o fim do processo em que muitos passam anos com a casa às costas", rodando de escola para escola, também foi colocado em cima da mesa pelo Ministério da Educação.

"Este é o tempo da negociação, em função destas duas respostas muito claras que o Governo apresentou. A negociação continuará nas próximas semanas, procurando responder às duas principais reivindicações", acrescentou.

Os sindicatos dos professores vão ser recebidos pelos consultores da Presidência da República, no Palácio de Belém, a pedido dos professores. Aida assim, Marcelo Rebelo de Sousa já deixou claro que "seria um erro" se o Presidente se intrometesse nas negociações com o Governo.