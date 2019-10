"Este Governo é um susto!" Luís Montenegro sobre o novo Executivo de António Costa

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 26 Outubro, 2019 • 16:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro lançou, em comunicado, duras críticas ao novo Governo de António Costa. O social-democrata considera que "este Governo é um susto", tem governantes, Estado e PS "a mais" e "sociedade civil", "independentes" e "experiência empresarial" a menos.

Pub Pub

No mesmo plano, Montenegro acusou o Executivo de António Costa de se tratar de um "governo do aparelho partidário socialista e do aparelho socialista na administração pública".

Pub Pub

Sobre o discurso de António Costa, o candidato social-democrata considerou-o "uma barbaridade de autoelogios", "uma fantasia socialistas em todo o seu esplendor" e deixou uma questão: "Será que o primeiro-ministro ainda está em modo de campanha e não percebe o caos que reina, por exemplo, no setor da saúde?"

Quanto ao esboço do Programa de Governo, Montenegro diz tratar-se de "mais do mesmo", "com várias lacunas", por exemplo, "não fixa um objetivo de crescimento económico ao nível dos nossos principais competidores europeus, como todos os países de leste".

"Vamos continuar a ter 20 países em 28 a crescer mais do que nós?", questiona.

Montenegro aponta ainda falhas na "falta de perspetiva de baixa de impostos" que considera ser "uma medida essencial de competitividade fiscal e atração de investimento" e na "manutenção de um fraquíssimo investimento público, cuja maior omissão se faz sentir na saúde, que devia ser a prioridade das prioridades para o Governo".

Assim sendo, Luís Montenegro reitera aquele que deve ser o posicionamento do PSD, assumindo-se como uma alternativa "clara, forte e consistente".



"Tem de acabar o tempo de o PSD andar de cócoras perante o PS", atira, sublinhando que, caso seja eleito, "esse tempo vai acabar".

Leia o comunicado na íntegra:



A posse do Governo hoje realizada suscita-me quatro comentários:



1. Sobre a Composição:

Este Governo é um susto! Tem governantes a mais, tem Estado a mais, tem PS a mais.

É um governo do aparelho partidário socialista e do aparelho socialista na administração pública.

Tem sociedade civil a menos.

Tem independentes a menos.

Tem experiência empresarial a menos.



2. Sobre o discurso de António Costa:

É uma barbaridade de auto-elogios!

Parece que está tudo bem!

É a fantasia socialista em todo o seu esplendor.

Será que o Primeiro-Ministro ainda está em modo de campanha e não percebe o caos que reina, por exemplo, no sector da saúde?

As pessoas merecem mais respeito e mais pudor!



3. Sobre o esboço de Programa de Governo anunciado:

É mais do mesmo. Os mesmos princípios, a mesma lengalenga. Sem novidade.

Mas com várias lacunas. Por exemplo, não fixa um objetivo de crescimento económico ao nível dos nossos principais competidores europeus, como todos os países de leste. Vamos continuar a ter 20 países em 28 a crescer mais do que nós?

Outro exemplo é a falta de perspectiva de baixa de impostos, uma medida essencial de competitividade fiscal e atração de investimento.

Ou, a manutenção de um fraquíssimo investimento público, cuja maior omissão se faz sentir na saúde, que devia ser a prioridade das prioridades para o Governo.



4. Sobre o posicionamento do PSD:

Este Governo e este esboço de Programa exigem a construção de uma ALTERNATIVA clara, forte e consistente.

A ALTERNATIVA não se faz dando a mão ao PS. Tem de acabar o tempo de o PSD andar de cócoras perante o PS.

Comigo esse tempo vai acabar!

O interesse nacional exige uma oposição firme e uma ALTERNATIVA a sério.