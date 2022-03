"Estou pronto para ser comentado. De mim não esperem revoluções"

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF 25 Março, 2022 • 20:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na última participação no programa Bloco Central, antes de assumir funções como ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, explica que um ministro, quando assume um cargo, não ter intenções de começar do zero e querer mudar tudo. "Parto do princípio que o espaço para a mudança, o espaço para a transformação nas políticas, é sempre mais curto do que por vezes. Acho que partir dessa consciência é sempre partir de um bom princípio", considera.

Ouça aqui as declarações de Pedro Adão e Silva na despedida do Bloco Central. 00:00 00:00

Sobre o futuro próximo, Adão e Silva, comentador há duas décadas, garante que está agora pronto para ser comentado. "Vou deixar a posição bastante confortável de comentador para passar a ocupar a posição mais difícil de comentado e acho que a minha, experiência, aquilo que tenho feito nos últimos quase 20 anos, que é comentador, me prepara para aceitar com toda a abertura e tolerância o comentário", garante.

O próximo ministro da Cultura traça também duas linhas que podem servir para governar: reconhecer o talento que existe nas instituições públicas e ouvir agentes da cultura e os públicos.