Estruturas locais "não foram ouvidas". Três candidatos do PSD em Castelo Branco renunciam

Em Castelo Branco, três candidatos a deputados pelo PSD recusaram integrar a lista apresentada por Rui Rio depois das divergências com os órgãos locais. O PSD de Castelo Branco acusa a direção de Rio de tomar uma "opção unilateral" e de não ouvir as propostas das distritais.

Menos de uma semana depois da aprovação da lista de deputados do PSD, três dos oito nomes apresentados no Conselho Nacional do partido renunciaram à candidatura. Nuno Almeida Santos era o terceiro nome da lista por Castelo Branco e não vai a eleições depois da polémica com os órgãos concelhios e distritais. Pela mesma razão, as suplentes Carla Nabais e Vanda Ferreira recusam ir nas lista apresentada por Rui Rio.

O PSD de Castelo Branco acusa a Comissão Política Nacional de não respeitar a proposta dos órgãos locais. O presidente da distrital Luís Santos foi substituído por Álvaro Batista, que perdeu a presidência da distrital três dias antes das diretas no partido. Em causa estará o apoio dos órgãos albicastrenses à candidatura de Paulo Rangel.

Em comunicado, a distrital escreve que "a lista enviada foi alterada sem qualquer informação prévia, alterando a composição da mesma, não respeitando as indicações do órgão distrital e das respetivas concelhias numa opção unilateral por parte da Comissão Política Nacional e sem qualquer iniciativa de interação ou auscultação junto das estruturas locais eleitas".

Os substitutos já são conhecidos: Gisela Martins, João Matias e Lurdes Pombo entram para os últimos lugares da lista social-democrata pelo círculo eleitoral de Castelo Branco. No entanto, mais uma vez, as estruturas locais queixem-se que não foram ouvidas na escolha dos novos candidatos

Em 2019, dos quatro deputados eleitos por Castelo Branco, o PSD elegeu apenas um, e as estruturais locais recusam assumir as culpas, caso se dê uma nova derrota eleitoral no distrito.

O PSD de Castelo Branco agendou uma assembleia extraordinária para quinta-feira, para discutir a lista de deputados que vai representar o distrito nas eleições legislativas.