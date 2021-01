Estudantes com aulas online. Mayan quer saber se Governo já entregou computadores

© Arménio Belo/Lusa

"Para falar de futuro, e não de presente e passado", o candidato liberal, Tiago Mayan Gonçalves, passou o penúltimo dia de campanha em teletrabalho, em conversa com empresas de Aveiro. Ainda assim, o encerramento das escolas marcou a conversa que teve com os jornalistas perto da hora de almoço.

Questionado sobre o iminente encerramento das escolas, Tiago Mayan respondeu com uma pergunta para o Governo: quer saber se os computadores prometidos pelo Ministério da Educação já estão nas mãos das crianças.

"As condições que prometeram aos portugueses estão garantidas? Nomeadamente nos recursos informáticos e em determinar as atividades pedagógicas para os estudantes. Enquanto estas questões não forem resolvidas, vamos ter um problema", assumiu.

O candidato liberal volta a pedir responsabilidade ao Governo, e respostas para os portugueses. "O que me preocupa é que cada medida tem de ser sustentada com a responsabilização do Governo. O encerramento de atividades tem de implicar a compensação direta, assim como, no encerramento das escolas, os pais têm de ter respostas para não deixar os filhos ao abandono em casa", apontou.

Durante a manhã, o candidato a Presidente da República reuniu com o Creative Science Park e também com a direção do porto de Aveiro. Tiago Mayan assume que há futuro em Portugal, mas é preciso eliminar burocracias.

"O maior fator de bloqueio tem a ver com as burocracias que os trabalhadores e as empresas têm de enfrentar para desenvolver os seu trabalho. O ideal é garantir que estas pessoas estão focadas no essencial, que é desenvolver os seus negócios, e libertá-los de teias burocráticas e administrativas", explicou.

O candidato liberal tem focado a campanha presidencial em eventos online, de forma a cumprir com as regras impostas pelo Governo, quanto à pandemia. As eleições presidenciais realizam-se a 24 de janeiro.