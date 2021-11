"Eu vou ganhar." Rio sai das diretas do PSD confiante em vitória nas legislativas

Rui Rio foi reeleito líder do PSD © José Coelho/EPA

Depois de ser reeleito líder do PSD nas eleições diretas deste sábado, Rui Rio só tem a vitória no horizonte para as próximas eleições legislativas.

"Tinha dito que saía se perdesse hoje. Eu vou ganhar. Vou a eleições democráticas para ganhar. Quero respeitar o resultado dessas eleições quer ganhe ou perca e quero que os restantes partidos respeitem o resultado dessas eleições", respondeu quando foi questionado sobre se continuaria a liderar o partido caso fosse derrotado nas legislativas.

Para Rui Rio, o PSD já não é uma máquina de triturar líderes, mas ressalvou que "só se consegue fazer unidade com quem quer fazer unidade e já aprendi que não se consegue fazer unidade com quem não quer unidade nenhuma".

Ouça o discurso de vitória de Rui Rio 00:00 00:00

O presidente do PSD não admite outro cenário para as eleições legislativas que não seja a vitória.

"Para ganhar legislativas, aquilo de que mais preciso é dos militantes do PSD e esses tenho. Como se vê, funciono melhor quando me picam. Estou picado para ganhar as legislativas porque é possível", voltou a admitir.

Rio vê o PS como um partido avesso a reformas e mudanças para o país. Algo que quer mudar se vencer as próximas eleições legislativas.

Ouça o que disseram os comentadores TSF sobre a vitória de Rui Rio 00:00 00:00

"Temos de mudar para que os portugueses tenham novos horizontes e temos de ganhar as eleições legislativas para que possamos ter um país com melhores empresas, onde os jovens não tenham de emigrar porque têm cá empresas capazes de dar empregos tão bons como aqueles que têm no centro da Europa. É o momento para dar o exemplo fundamental do Serviço Nacional de Saúde, cuja degradação tem de ser invertida. Os portugueses não têm de estar meses e meses em lista de espera", justificou.

Depois de agradecer a "dignidade" com que Paulo Rangel reconheceu a derrota deste domingo, Rui Rio pediu que o partido se foque em ganhar as próximas eleições legislativas.

Ouça aqui na íntegra o discurso de vitória de Rui Rio. 00:00 00:00

"Encaro esta vitória como todas as outras: com satisfação, orgulho mas, acima de tudo, com sentido de responsabilidade. O apoio que me dão hoje é uma alegria, amanhã é uma responsabilidade que tenho comigo porque não quero desiludir ninguém. Portanto, minhas amigas e meus amigos, ponto final parágrafo. Vamos mudar de capítulo porque no dia 30 de janeiro temos um grande caminho pela frente, que é ganhar as eleições legislativas", acrescentou o líder social-democrata reeleito.