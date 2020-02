Eutanásia não é um "sim ou não", mas o timing dividiu os Almoços Grátis

© DR

Por Gonçalo Teles e Judith Menezes e Sousa 12 Fevereiro, 2020 • 16:02

O tema da eutanásia está na ordem do dia e passou também pela mesa de discussão dos "Almoços Grátis". David Justino e Carlos César concordam num ponto: esta não é uma questão de "sim ou não".

É a necessidade de um referendo que os divide: Justino defende que o importante é que exista uma discussão alargada sobre o assunto depois do debate na generalidade, Carlos César sustenta que os especialistas já foram ouvidos.

"Não vejo problema nenhum - mas com prazo - em fazer um debate alargado e um referendo sobre isto. Não sou contra o referendo", garante o vice-presidente do PSD. O referendo deve, no entanto, ser feito "com informação e debate prévio", ouvindo médicos, investigadores científicos e tendo em conta todas as questões ligadas à ética.

"Só tínhamos a ganhar com isso, não é um problema. O problema é que em matérias destas convém reunir o máximo de consenso possível para não andarmos para trás e para a frente, é um assunto de rutura", reforça, mostrando-se favorável à despenalização da eutanásia "em casos muito restritos", tendo em conta as condicionantes.

David Justino admite mesmo que o debate possa prolongar-se até à próxima "sessão legislativa", que tem início em setembro deste ano.

O PSD já deu liberdade de voto aos deputados na votação por se tratar de uma questão do foro pessoal. E se David Justino defende um debate alargado, Carlos César lembra que já foram ouvidos, há dois anos, todos os especialistas e outras entidade. O presidente do PS lembra que, sobretudo, "não se trata de determinar a morte" de alguém.

"Não vamos estar, nem estaremos, em presença de lei que obrigue ou estimule alguém a por termo à sua vida. Não estamos nem estaremos obrigados a um processo de referendar a vida e, muito menos, a morte."

Assim, Carlos César lembra que esta é a discussão para que uma pessoa possa "decidir, sem ser crime, sobre a sua própria condição em contextos limite, minuciosamente regulamentados e acautelados".