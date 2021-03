Eutanásia: PCP considera "difícil" encontrar solução compatível com decisão do TC

O deputado do PCP, António Filipe, discursa durante o debate sobre a eutanásia (acesso à morte medicamente assistida) durante a sessão plenária na Assembleia da República, em Lisboa, 29 de maio de 2018. A Assembleia da República discute e vota hoje os projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida, numa pouco habitual votação deputado a deputado e de resultado imprevisível. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O PCP considerou que será "difícil" encontrar uma solução para despenalizar a morte medicamente assistida compatível com o 'chumbo' desta segunda-feira do Tribunal Constitucional (TC), e assegurou que os comunistas não tomarão qualquer iniciativa de expurgo das inconstitucionalidades.

"O PCP encara esta decisão do TC com a mesma naturalidade com que encarou o pedido de fiscalização feito pelo Presidente da República, o PCP nunca colocou no debate parlamentar a questão da constitucionalidade, sabíamos que era uma questão divisiva", afirmou o deputado do PCP Antonio Filipe, em declarações aos jornalistas no parlamento, pouco depois de ser anunciado que o TC chumbou a lei sobre a morte medicamente assistida.

O deputado comunista assegurou que o PCP, que votou contra o diploma, "não tenciona tomar nenhuma iniciativa" de alteração ao texto hoje considerado inconstitucional.

"Consideramos que é difícil encontrar uma solução legislativa compatível com a decisão do Tribunal Constitucional", defendeu, deixando essa eventual iniciativa aos partidos que aprovaram a lei.