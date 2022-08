"Evento importantíssimo." Governo vai assumir parte da fatura das Jornadas Mundiais da Juventude

O Parque Tejo-Trancão, onde se vão realizar as Jornadas Mundiais da Juventude no Próximo ano © Paulo Spranger/ Global Imagens

Por Rui Cid com Cátia Carmo 04 Agosto, 2022 • 08:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai assumir parte da fatura das Jornadas Mundiais da Juventude que estavam atribuídas à Câmara de Lisboa. A autarquia tinha acusado o Executivo de ainda não ter assumido a responsabilidade pelo grande evento que vai trazer o papa Francisco a Portugal no próximo ano.

A montagem de equipamentos como casas de banho e sistemas de som serão as despesas que o Governo vai assumir segundo um acordo alcançado nas últimas horas, na véspera da visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos terrenos, acompanhado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, pelos presidentes das Câmaras de Lisboa e de Loures e ainda pelo bispo Américo Aguiar, em representação da Igreja Católica. O entendimento foi conseguido entre a ministra Ana Catarina Mendes e o autarca Carlos Moedas.

De acordo com o jornal Público, o Governo vai assumir os encargos financeiros e a concretização de algumas das tarefas que, inicialmente, tinham ficado atribuídas à câmara. Estas primeiras contas tinham sido negociadas no tempo em que Fernando Medina liderava a autarquia, mas Carlos Moedas alegava agora não ter disponibilidade financeira ou capacidade de concretização.

Ouça a peça 00:00 00:00

A câmara da capital tem 21 milhões de euros aprovados para as Jornadas Mundiais da Juventude, embora possa chegar a um investimento de 35 milhões de euros. Em declaração ao mesmo jornal, Carlos Moedas mostra-se satisfeito com o acordo alcançado e considera que é um passo importante que permite avançar para a concretização do projeto.

"A Câmara Municipal de Lisboa está toda mobilizada", garantiu Carlos Moedas ao Público.

Já a ministra Ana Catarina Mendes diz que, da parte do Executivo, nunca houve hesitações em fazer o que é necessário para que as jornadas mundiais corram bem.

"O Governo assume a realização da Jornada Mundial da Juventude como um evento importantíssimo para Portugal. Estou absolutamente convicta de que a Jornada Mundial da Juventude vai ser um grande sucesso para o país. É nisso que o Governo está empenhado", declarou Ana Catarina Mendes.

O encontro católico vai realizar-se entre 1 a 6 de agosto do próximo ano. Está prevista a presença do papa Francisco e o país deve receber também milhares de peregrinos.

As principais iniciativas vão acontecer no Parque Tejo-Trancão, numa extensão de cem hectares que abrange também o concelho de Loures. A autarquia desta cidade estima um investimento de 11 milhões de euros na requalificação da zona ribeirinha.

Este valor não preocupa o autarca Ricardo Leão, uma vez que os benefícios para o concelho são grandes. Já em relação aos gastos exclusivos para o encontro - dois milhões para casas de banho e ecrãs gigantes -, Leão disse, há um mês, que uma ajuda do Governo seria bem-vinda.