Ex-governante critica falta de estratégia no combate à pandemia

Por Filipe Santa-Bárbara 26 Outubro, 2020 • 17:07

É com críticas à atuação do governo que Luís Filipe Pereira chega a Belém, nomeadamente aquilo que diz ser a falta de rumo do governo no combate à pandemia. "Precisamos de uma estratégia global para o combate a este agravamento. Não houve até agora essa estratégia, assim como não houve essa estratégia em relação aos doentes não-Covid", nota à saída da reunião com o Chefe de Estado.

Para o antigo ministro dos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes, é necessário desde logo deixar ideologias de lado e envolver os setores social e privado nesta luta. "Aspetos ideológicos, neste momento, têm de ser completamente afastados", destaca o antigo governante.

Reconhecendo que um confinamento total não é possível, Luís Filipe Pereira defende um aprofundamento do conhecimento no terreno, nomeadamente "saber exatamente quais as causas dos contágios" e fazer um "cruzamento de geografias" para que possam ser aplicados confinamentos parciais.

"Obviamente que populações podem resistir a estes confinamentos específicos", nota o antigo ministro, que afirma que essa resistência é combatida com uma forte política de informação clara e simples.

"Ter as pessoas do lado da solução e não do lado do problema", nota o antigo governante que acredita que uma testagem massificada pudesse ser uma boa estratégia a ser posta em prática.