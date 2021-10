Ex-líder do CDS defende que partidos têm de mostrar "maturidade" perante crise política

Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS-PP © Leonel de Castro/Global Imagens

Por Sónia Santos Silva com Rita Carvalho Pereira 29 Outubro, 2021 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo presidente do CDS-PP José Ribeiro e Castro considera que os problemas internos dos partidos não podem sobrepor-se aos interesses do país. Sem comentar diretamente a atual disputa de poder no partido, o antigo dirigente centrista defendeu, em declarações à TSF, que, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, é ao Presidente da República que cabe marcar a vida política e que este é o momento de os partidos mostrarem "maturidade".

"Era o que mais faltava que [as quezílias internas dos partidos] se sobrepusessem aos interesses gerais do país", afirma Ribeiro e Castro.

"É perante desafios desta exigência que as instituições mostram a sua existência e a sua capacidade. Portanto, os partidos - e as partes dentro dos partidos - têm de mostrar que estão à altura das circunstâncias e dos desafios", declara o antigo presidente do CDS. "O Presidente da República e o Conselho de Estado não podem deixar, no meu entender, de marcar o ritmo de acordo com os interesses superiores do país", acrescenta.

Ribeiro e Castro apela à responsabilidade dos partidos 00:00 00:00

Ribeiro e Castro defende ainda que, a haver eleições, estas deverão ser relaxadas e acontecer o mais rapidamente possível.

"As eleições devem ser o mais depressa possível. O país tem tudo a perder por se arrastar. Estas crises são más porque se arrastam por demasiado tempo e o ambiente depois apodrece", afirma o centrista.

"Eu desejaria que as eleições fossem ainda antes do Natal, se fosse possível. Não sendo possível, que fossem logo no início de janeiro. Creio que isso é o saudável e o necessário", expressa. "Aliás, se o Presidente formalizasse a decisão agora, no prazo de 60 dias, era isso, que iria acontecer."

O centrista gostaria que as eleições acontecessem antes do Natal 00:00 00:00

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, solicitou, esta quinta-feira, a convocação de uma reunião urgente do Conselho Nacional para "deliberar sobre a realização" do congresso eletivo do partido.

O 29.º Congresso do CDS-PP está, atualmente, agendado para os dias 27 e 28 de novembro e são candidatos à liderança o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado Nuno Melo.

A reunião urgente do Conselho Nacional do CDS-PP acontece esta sexta-feira.