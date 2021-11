"Excesso de zelo jurídico." PSD chama ministro da Defesa ao Parlamento

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho © Elton Monteiro/Lusa

O PSD quer ouvir o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, no Parlamento com "muita urgência" para explicar o seu comportamento face ao processo de militares suspeitos de tráfico de diamantes, que revela uma "estranha desconfiança em relação ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. No Fórum TSF esta quinta-feira, o social-democrata Ângelo Correia sublinhou esta vontade do seu partido, apesar de considerar que o ministro é uma "pessoa séria".

"O presidente do partido já suscitou e sugeriu ao grupo parlamentar que convocasse de imediato o ministro da Defesa para explicar o assunto na Assembleia da República. Tenho o maior respeito e consideração pelo ministro João Cravinho, como toda a gente sabe trabalhei com ele na feitura e pensar de alguma legislação que já foi aprovada, quer no Conselho de Ministros quer na Assembleia da República. Tenho dele a melhor imagem como pessoa séria, competente, digna e patriota", explicou à TSF Ângelo Correia.

O deputado não compreende porque razão João Gomes Cravinho invocou o segredo de justiça para não informar o primeiro-ministro e exige explicações.

"O ministro da Defesa só tem de informar o primeiro-ministro, os membros do Governo não têm contacto com o Presidente da República em qualquer circunstância, a não ser que o Presidente o solicite. Por iniciativa do Governo, é o primeiro-ministro que deve transmitir tudo isto ao Presidente da República. Acresce o facto de o Presidente da República ter um poder estatutário constitucional, inerente à sua função, que é ser comandante supremo das Forças Armadas. Isso não lhe dá poder militar ou executivo nas Forças Armadas, mas dá-lhe, por exemplo, poder de convocar, dirigir e coordenar tudo aquilo que se passa no conselho superior de defesa nacional, por exemplo", defendeu o deputado do PSD.

Para o social-democrata, o ministro da Defesa devia ter informado o primeiro-ministro no mesmo momento em que comunicasse o caso ao Ministério Público.

"Sem designar nomes, sem qualificar o ato e sem sequer atribuir alguns preciosismos que constam sempre dos processos mas que, nesta fase, ainda não eram conhecidos. O PSD acha que o primeiro-ministro devia ter sido informado do conteúdo principal do envelope que rodeia tudo isto e comunicá-lo ao Presidente da República. Foi uma atitude de excesso de zelo jurídico, mas a que a política se sobrepunha sem violar as próprias regras do processo.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) referiu que alguns militares portugueses em missões da ONU na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como "correios no tráfego de diamantes", adiantando que o caso foi reportado em dezembro de 2019.

Na terça-feira, em Cabo Verde, o Marcelo Rebelo de Sousa relatou que o ministro da Defesa lhe tinha explicado que "na base de pareceres jurídicos tinha sido entendido que não devia haver comunicação a outros órgãos, nomeadamente órgãos de soberania, Presidência da República ou Parlamento".

Interrogado, no dia seguinte, sobre se compreende o enquadramento jurídico-constitucional para esta decisão, o Presidente da República respondeu: "Eu disse ontem [terça-feira] apenas os factos. Eu não quero comentar".

Já o primeiro-ministro, António Costa, sublinhou, em Berlim, que não informou Marcelo sobrea rede de tráfico envolvendo militares e civis porque ele próprio também não tinha conhecimento.

"Eu não informei porque não estava informado, portanto isso é um tema que será de ser tratado, mas num sítio próprio que é em território nacional", justificou António Costa aos jornalistas.

Do lado da oposição, Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, quer esclarecimentos sobre porque é que Marcelo Rebelo de Sousa não foi informado.

"É fundamental um esclarecimento rápido desta situação. O senhor ministro da Defesa tem que explicar - e o senhor primeiro-ministro tem que explicar - o que se passou para uma situação desta gravidade não ter sido reportada ao Presidente da República e, aparentemente, nem ao primeiro-ministro", explicou Paulo Rangel.

Rui Rio, por sua vez, acredita que falta de informação ao primeiro-ministro é uma "história muito mal contada".

"Mas estou-me a imaginar primeiro-ministro e a ler o jornal ou a ver televisão e de repente ter de telefonar ao meu ministro da Defesa. É uma situação grave, é grave porque o Presidente da República não é informado, mas para mim é particularmente grave um primeiro-ministro ter um membro do Governo que não o informa de uma situação destas", acrescentou o Presidente do PSD.