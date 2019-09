"Explicações não foram suficientes." Cristas exige mais a Costa sobre Tancos

© Lusa

Assunção Cristas não descarta a possibilidade de o CDS vir a apoiar a criação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito ao furto em Tancos, depois de terem surgido novos dados sobre o caso. Em entrevista à RTP, a líder centrista voltou a pedir explicações a António Costa.

"Nós não descartamos nenhuma possibilidade, mas neste momento estamos a uma semana e meia das eleições. Neste momento, as pessoas têm de exigir e nós somos as vozes das pessoas indignadas com esta situação e exigimos uma explicação do primeiro-ministro. As explicações não foram suficientes perante estes novos dados", assumiu a líder centrista.

Antes, num comício em Leiria, a presidente do CDS deixou ainda críticas aos partidos da esquerda. Cristas afirmou que a esquerda está incomodada com o assunto.

"Não é crível que o primeiro-ministro possa estar alheado de tudo e continuar calado. Já tive a oportunidade de instar o primeiro-ministro esta manhã e por isso continuo a dizer que nós temos de exigir explicações. Compreendo que a esquerda esteja muito incomodada e que os partidos que apoiaram este relatório que branqueou a ação do Governo estejam muito incomodados e não queiram mexer no assunto, pois com certeza, é incómodo para aquele lado, porque tudo o que sabia, não podiam ter aprovado aquele relatório naqueles moldes. Mas nós não desistimos de saber tudo o que se passou e de apurar responsabilidades políticas", sublinhou.